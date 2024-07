MotoGP su TV8 oggi | orario differita in chiaro gara GP di Germania 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Gran Premio didisi disputerà nella giornata di domenica 7 luglio. Ovviamente, il piatto forte dell’evento è rappresentato dalladella classe regina. Laandrà a chiudere il programma, che seguirà dunque il canonico ordine del crescendo rossiniano. LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLADIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Va rimarcato come non vi sarà alcuna concomitanza con il contemporaneo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno. Anzi, il fusoinglese consentirà di avere più agio del consueto tra la fine del GP delle moto e l’inizio di quello riservato alle auto. Lo scorso anno, in, vinse Jorge Martin, che fece sua anche la Sprint. Le classi inferiori premiarono invece Pedro Acosta (protagonista nella categoria regina) e Deniz Öncü.