MotoGP Martin è caduto al Sachsenring | un errore ‘provocato’ da Bagnaia?

(Di domenica 7 luglio 2024) “Ancora tu? Non dovevamo vederci più?” cantava Lucio Battisti in una delle sue canzoni. Deve essere più o meno quanto pensato da Jorgenelle fasi finali del Gran Premio di Germania, quando le segnalazioni esposte dal suo box indicavano come Francescofosse tornato alle sue calcagna. Lo spagnolo e l’italiano si erano scornati nelle primissime fasi della gara, ma una volta riguadagnata la leadership, il madrileno aveva cominciato a seguire il suo schema preferito. Quello della “fuga per la vittoria”, tanto caro allo stesso Pecco e a chiunque sia in grado di dettare indisturbato il proprio ritmo. Peraltro, il piemontese aveva perso tempo nel ruvido confronto diretto con Franco Morbidelli, tornato quello dei tempi migliori nei primissimi giri.