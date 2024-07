MotoGP Germania | per un punto Martin perse la cappa!

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 7 luglio 2024) Life&People.it. Grazie alla vittoria odierna sul circuito del Sachsenring, Francesco “Pecco” Bagnaia diventa il pilota piu? vincente su Ducati, superando l’australiano Casey Stoner nella classifica dei migliori di sempre. Per unla, frase proverbiale che suole significare quando un errore apparentemente insignificante possa compromettere la vittoria e, in questo caso, forse il mondiale. La “” e? il mantello da pilota di Jorge, (ex) leader del motomondiale in procinto di affrontare la tappa germanica; perderla, significava avere la propria carica rimossa o non averla conseguita. Ed al penultimo giro, scivolando e finendo nella ghiaia,lascia la propria “” a Francesco Bagnaia che diventa leader del Motomondiale.