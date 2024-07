Milito consacra Carboni | Può diventare un campione! Aspettative Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Diegoesprime alcune previsioni sull’, soffermandosi ovviamente sui due connazionali argentini, Lautaro Martinez e Valentin. VALORI – Anche Diego, come Sebastian Frey, partecipa a “Operazione Nostalgia”. Una volta uscito dal campo Sportitaliavista l’ex attaccante dell’che dichiara: «Cosa mi aspetto dall’nella prossima stagione? Mi aspetto ovviamente un’protagonista come lo è stata anche questa stagione. Ha ancora tutti i valori per provare a vincere tutto quello per cui gioca perché ha una grande squadra. Da Lautaro Martinez mi aspetto sempre il massimo perché è un grandissimo. Valentin? Ho grande stima di lui, è un ragazzo che conosco e che ha grandi valori perun grande».