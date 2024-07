L’Inghilterra vince a culo Questo pone ancora più dubbi nella testa di Southgate Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2024) La brutta Inghilterra è in semifinale a Euro2024. La squadra diha giocato così male che anche in Inghilterra faticano a spiegarsi com’è possibile che siano arrivati così lontano. Jamie Carragher sulscrive: “Alcune grandi squadre hanno lasciato il segnostoria del Campionato Europeo. A prescindere dal fatto che da qui in avanti possa ottenere il successo finale, questa Inghilterra non sarà ricordata come una di queste. Se si pensa ai vincitori di livello elitario, la Francia del 2000 o la Spagna del 2008 e del 2012 sonofreschimia memoria. Seandrà fino in fondo, non prenderà il suo posto in una compagnia così prestigiosa. Quello a cui assisteremo sarà paragonabile alle vittorie della Grecia nel 2004 e del Portogallo nel 2016, quando una serie di prestazioni sottotono ha portato a un successo improbabile”.