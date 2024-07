Le scelte di lettura della liberia La Ghibellina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Pisa 7 luglio 2024- Ecco i consigli di questa settimana (1-6 luglio 2024)libreria La, scelti da Rimedia Deffenu. Ogni settimana un piccolo viaggio tra le novità editoriali a cui prestare attenzione, da scegliere per portare in vacanza il piacere.1.Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile, Einaudi (appena vinto il Premio Strega 2024) 2 Piergiorgio Pulixi, Per un'ora d'amore, Rizzoli 3 Maurizio Maggiani, La memoria e la lotta, Feltrinelli Editore 4 Fukazawa Shichiro, Le ballate di Narayama, Adelphi 5 Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, Sellerio Prossimo appuntamento tra 7 giorni su La Nazione. .