Jesi si rafforza a canestro Pronta l’ala grande Zucca

(Di domenica 7 luglio 2024) L’accoppiata Cena/per una Academy con più muscoli e tonnellaggio sotto. Dopo l’arrivo dell’italo argentino è di ieri la notizia della firma di Dario, alaclasse 1996, 203 cm. per 100 chilogrammi. Nativo di Cagliari (città che evoca tristi ricordi per, in pratica la squadra che sparì dalla cartina del basket nazionale subito dopo essersi salvata, in extremis e in maniera rocambolesca, ‘sancendo’ la, in qualche modo inaspettata, retrocessione dell’Aurora), ultima stagione a Rieri sponda Npc, trascorsi in A2 con le maglie di Chieti, Montegraaro, Bergamo, Rieti e Pistoia, prima del declassamento in cadetteria (Torrenova, Salerno, Casale Monferrato e Rieti). Solida presenza sotto le tabelle,abbina taglia fisica ad una mano educata anche dal perimetro.