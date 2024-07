Il servizio idrico è in tilt da giorni Disagi e proteste scatta la denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Anche ieri per diverse ore è mancata l’acqua in alcune zone di Poggibonsi.nelle case, nei bar, nei ristoranti. La gente è esasperata, anche perché sono ormai quattroche si registrano perdite e sprechi di acqua e viene interrotta l’erogazione per sostituire le tubature che si rompono continuamente.soprattutto alle Pancole, in via Di Vittorio e soprattutto in via del Casalino, le zone con più problemi. Abita in via del Casalino la donna che ieri mattina, stufa per quanto sta accadendo, si è rivolta alle forze dell’ordine. "Sono appena stata dai carabinieri a fare", ha raccontato sui social. Stavolta a mandare i rubinetti ino (dipende dalle zone della città) a farli funzionare a singhiozzo, è stato un guasto sull’adduttrice principale di Mocarello.