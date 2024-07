Gode L’Abbaino La Brizza Cappellini il trascinatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Il RioneLaha vinto il Torneo dei Rioni di Serravalle, aggiudicandosi il Cencio dopo aver battuto per 4-2 nella finalissima il Rione Ponte Stella Bottegaccia Vinacciano. Questo l’esito dell’edizione 2024 dell’ormai tradizionale competizione di calcetto, andata in archivio pochi giorni fa. Una manifestazione che anche questa estate ha catalizzato l’attenzione del pubblico: tanti i presenti, durante le varie partite disputate in piazza Vittorio Veneto, a Casalguidi. La novità di quest’anno era rappresentata anche dal Torneo dei bambini, che ha visto sfidarsi anche i giovanissimi in un clima di fair play. L’attesa era però per la kermesse principale dei grandi, con il tabellone che si è via via composto. E a trionfare sono stati i giocatori delLa: decisiva la tripletta die l’acuto di Morganti all’ultimo atto, che hanno neutralizzato le reti rivali di Pecchioli e Cavallaro.