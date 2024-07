Francia i giocatori della nazionale esultano per i risultati delle elezioni sui social | La vittoria del popolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Ifrancese non nascondono la loro soddisfazione per idel secondo turnolegislative anticipate, che hanno visto una grande affluenza alle urne e ladel Nouveau Front Popolaire che si contrapponeva all’estrema destra. Quest’ultima, il Rassemblement National di Marine Le Pen, ha chiuso al terzo posto. Un risultato che incontra l’approvazione di diversifrancese, impegnata a preparare la semifinale di Euro 2024 contro la Germania. Uno di questi è senza dubbio Aurélien Tchouaméni, che su X ha pubblicato una frase sintetica quanto chiara: “Ladel”. Diversi calciatori dei Bleus si erano infatti esposti pubblicamente con veri e propri appelli in cui si chiedeva alla popolazione di recarsi a votare per evitare ladell’estrema destra.