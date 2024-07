Fra aneddoti e protagonisti Carrera un racconto in video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Quasi cinque ore di podcastdivise in cinque puntate per raccontare storie edegli ultimi decenni di. È ‘La grande corsa’ il progetto realizzato da tre ex carreristi, Manuele Ottoni, Filippo Zaccarini e Stefano Neri (nella foto). A unirli, oltre a un passato legato a doppio filo con lo sport ‘made in Castello’ per eccellenza, la passione per podcast eriprese, passione così grande da far decidere a Manuele, come spiega lui stesso, di abbandonare l’idea che aveva "di un libro dedicato alla storia della", per ripiegare appunto su un’idea diversa, un podcastche rimanda a un programma tv storico, il ‘Processo del lunedì’. Non quello di Aldo Biscardi, bensì quello firmato da Gigi Garanzini. "Ci è sempre piaciuta quella formula, e abbiamo provato a riprodurla in queste cinque puntate.