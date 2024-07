FOTO – De Vrij gioisce con l’Olanda agli Europei | Il sogno continua!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Stefan Desi è ritato un ruolo da protagonista in Olanda-Turchia, portando la sua Nazionale in semifinale. Le parole del difensore dell’Inter esprimono tutta la sua gioia. GLORIA – Serata magica e di pura gloria, quella di ieri all’Olympiastadion di Berlino, per Stefan Dee la sua Olanda. Gli ‘Oranje’ sono riusciti a conquistare la semifinale deglibattendo la Turchia per 2-1, attraverso una rimonta. Alle lacrime di delusione Hakan Calhanoglu, il cuisi è spezzato ai quarti di finale, si contrappongono quelle di gioia di Dee dell’altro interista olandese, Denzel Dumfries. I due, insieme ai compagni del, adesso dovranno affrontare nella semifinale deglil’Inghilterra, che ha eliminato la Svizzera di Yann Sommer.