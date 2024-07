Energia elettrica Arretrati salati per il Municipio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Bolletta amara per il Comune di Codogno che, con il cambio del gestore dell’, si è trovata a dover pagare degli “” molto. Il nodo è emerso giovedì sera durante l’ultima seduta di Consiglio comunale quando l’assessore al bilancio, Elena Ardemagni (nella foto), durante la trattazione dell’argomento relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ha ribadito che è stata messa messa in pagamento una maxi bolletta da oltre trecentomila euro relativa agli esercizi precedenti, emessa alla fine del contratto e del passaggio ad un nuovo operatore che ha preso in carico tutta l’illuminazione pubblica e che, in questi mesi, poserà nuove lampade led efficientando tutta la rete. Una enormità anche se il Comune ha deciso subito di attivare il pagamento per non dover incorrere a more e sanzioni che ne ingigantirebbero ulteriormente la cifra e per non rischiare di andare incontro ad un’eventuale contestazione di danno erariale.