Dalla spa all' area gym la casa diventa un hotel di lusso In Italia è boom di serviced apartments | affari per 24mld

(Di domenica 7 luglio 2024) Indiovvero le soluzioni residenziali dotate di elementi di interior design personalizzati e facility alberghiere come house keeping (faccende domestiche), concierge (portiere d'albergo), servizio in camera, supporto clienti 24h su 24, spesso posti all'interno di un complesso immobiliare in cui si trovano aree comuni in linea con quelle offerte dalle strutture alberghiere (fitness, spa, piscina). Inil giro d'è di 2,4 miliardi di euro con una quota di mercato pari al 7%, dietro a Spagna, Francia, Grecia e Regno Unito, ma gli operatori prevedono una crescita del fatturato del +15% e sei intervistati su 10 si dichiarano pronti ad investire nel nostro Paese nei prossimi tre anni. Lo rileva Deloitte.