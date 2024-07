Cento anni fa una donna due soli anni di scuola alle spalle e un destino da sarta correva i 3 613 chilometri del Giro d' Italia unica tra 89 uomini Molti rinunciarono lei arrivò fino in fondo Entrando nel mito

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 7 luglio 2024) Forse in pochi se lo immaginano, ma una delle prime involontarie schwa (quel discusso suono vocalico che evita di definire il genere maschile o femminile di una parola) risale a un secolo fa e ha a che vedere col ciclismo.infatti l’anno 1924 quando sulla Gazzetta dello Sport, nell’elenco dei partecipanti ald’, comparve un bizzarro e tronco “Alfonsin spazio Strada di Milano“. Alfonso non era, forse Alfonsino, un bel refuso? O davvero qualcuno aveva quel nome buffo alla Tartarin di Tarascona? Un altro giornale, Il Resto del Carlino, scriveva invece nella stessa lista “Alfonsino Strada” con la sua “o” maschile. In realtà lì ci sarebbe voluta una bella schwa non di inclusione, ma di pavidità. Né la Gazzetta né Il Resto del Carlino se l’erano sentita di spiattellare la verità: il misterioso Alfonsin era un’Alfonsina femmina, con la “a”.