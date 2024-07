Basket | Davide Moretto abbraccia la Serenissima | A presto!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Una decisione che ha avvantaggiato, rapidamente, Umana Reyer Venezia.ha sfruttato la clausola d’uscita del contratto che gli ha permesso di lasciare, appena dopo una stagione, Openjobmetis Varese per firmare con i veneti. Un bel colpo, quindi, per lache potrà avvalersi del talento, mostrato proprio nell’annata varesina di LegaA, del classe 1998.lascia Varese per accasarsi all’Umana Reyer Venezia (Credit foto – pagina Facebook Umana Reyer Venezia)“Sono entusiasta e felice di far parte di questa squadra e grato alla Reyer per avermi voluto fortemente, è una cosa che mi inorgoglisce. – le parole diMoretti, nuovo acquisto di Venezia –. Si tratta di una grande opportunità per me: Reyer è un Club ambizioso che mira a traguardi importanti ed io mi metterò completamente a disposizione di compagni e staff per dare il mio contributo alla squadra.