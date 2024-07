Attività assistite con gli animali | tanti consensi per la ripresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Bassa Romagna, 7 luglio 2024 - Nelle strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna è ripartito, riscuotendo, il progetto dicon gli. Iniziativa che per alcuni anni era stata sospesa. Per l’edizione 2024 il partner individuato per la gestione delleè stato il Cinoservizio del Canile Comprensoriale di Bizzuno, con cui l’Asp aveva già collaborato in alcune precedenti edizioni dell’. Dopo alcuni incontri di preparazione con la responsabile Teresa Maria Ghinassi, gli operatori certificati e iscritti all’albo regionale hanno avviato l’vera e propria assieme a una sessantina di ospiti individuati nelle varie sedi di servizio dell’Asp, suddivisi in gruppi di 10-15. Le sedute hanno coinvolte le Cra Sassoli di Lugo, Bagnacavallo e Conselice e il Centro diurno per anziani e comunità alloggio Silvagni di Voltana.