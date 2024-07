Atletica Campionati Allievi 2024 | a Molfetta bene Frattaroli bis per Casoni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Aterza e ultima giornata di gare per iitaliani. La scena se l’è presa Laura, 16enne che al debutto nella categoria fa segnare 54.23 nei 400 metri vinti davanti a Giulia Macchi. Al maschile, sulla stessa distanza, si impone Riccardo Fumagalli in 47.68. Nel mezzofondo l’emiliano Alessandrosi concede il bis e dopo gli 800 vince anche nei 1500, mentre tra le ragazze l’oro è andata alla siciliana Viviana Salonia. Una sfida dei 100 ostacoli femminili molto combattuta ha visto prevalere Vittoria Masiero in 13.60, con Alberico Ghedina che invece trionfa nei 110h in 13.71. Si va allo spareggio nell’asta e il salto a 4,45 consegna il titolo a Elia Dall’Antonia; nel disco successi per il quindicenne Mattia Bartolini e per Emma Veronese; nel triplo invece il campione indoor Francesco Efeosa Crotti fa subito 15,17 al primo tentativo, mentre la prova femminile ha premiato Alessandra Gelpi con un 12,29 all’ultimo colpo.