Zinzi | la realtà dei fatti smaschera De Luca e ANCI Campania su Fondi sviluppo e coesione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Caserta. “Ladeil’ennesima pagliacciata del governatore Decon cui il presidente diMarino si rende vergognosamente complice, decidendo di convocare i sindaci per sbloccare la vicenda deidiche il Governo ha già risolto. Le risorse, ben 388 milioni di euro che serviranno per completare i progetti dei Comuni, sono già legge, previsti dal Dl Campi Flegrei. E questo Delo sa benissimo”. Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero. “Così com’è a conoscenza del fatto che martedì, proprio quando è prevista la riunione ‘truffa’, il Cipess completerà l’iter per assegnare materialmente questi. Dee il presidente, questa volta sono andati oltre il ridicolo, nel tentativo grottesco di coinvolgere i primi cittadini nella loro personalissima crociata contro il Governo e attribuirsi meriti che non hanno nello sblocco dei”, conclude