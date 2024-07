Wimbledon 2024 | Sinner Paolini e non solo Italiano e italiana insieme agli ottavi i precedenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) In attesa di scoprire cosa sarà di Lorenzo Musetti e Fabio Fognini, attesi alla loro ripresa dei match odierni, è già possibile rimarcare il fatto che, a 11 anni dall’ultima volta, l’Italia ha un giocatore e una giocatrice (almeno) neglidi finale a. Si tratta, naturalmente, di Jannike Jasmine. Ai Championships, l’ultima volta in questo senso si era avuta nel 2013. In quel caso la proporzione era notevolmente invertita: Andreas Seppi ci era arrivato al maschile, Karin Knapp, Flavia Pennetta e Roberta Vinci avevano raggiunto le migliori 16 al femminile. Per tutti il cammino si fermò lì. L’altoatesino dovette fermarsi contro Juan Martin Del Potro (l’argentino fu poi semifinalista), mentre le altre tre cedettero a Marion Bartoli (Francia, poi vincitrice), Na Li (Cina) e Kirsten Flipkens (Belgio).