Volley tegola per Anzani Deve fermarsi per motivi di salute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Unaenorme per la Nazionale italiana, che viene privata del suo giocatore di maggior esperienza, una potenzialeper Modenase la situazione non si risolverà, certamente una brutta vicenda che si ripete per Simone, di nuovo fermato alla vigilia di un grande evento da problemi legati al cuore. "In seguito agli ultimi accertamenti – si legge nel comunicato Fipav – l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI ha comunicato la sospensione dall’attività agonistica del giocatore della nazionale seniores maschile Simoneper la necessità di una rivalutazione della situazione clinica. Il centrale azzurro, che ha lasciato il ritiro azzurro, dunque, non potrà prendere parte ai Giochi Olimpici". Il problema dovrebbe essere simile a quello che lo aveva fermato anche la scorsa estate, legato ad alcune aritmie per le quali aveva anche fatto ricorso alla chirurgia, ma nell’anno olimpico i controlli sono più rigidi.