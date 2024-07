Stop all’obbligo vaccinale per i bambini | bufera sull’emendamento no vax della Lega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – Togliere l’obbligoper isotto i 16 anni. A chiederlo è un emendamento al decreto liste d’attesa avanzato dal leghista Claudio Borghi. In particolare l’emendamento chiede che i vaccini principali non siano più obbligatori ma solo “raccomandati” rivedendo anche la norma che impedisce l’iscrizione agli asili per i piccoli non vaccinati. Ivanno vaccinati? Un bimbo in buone condizioni di salute è in grado di reagire autonomamente o con il semplice supporto di terapie sintomatiche nei confronti del virus influenzale. "Tuttavia – dice il ministeroSalute – ci sonoper i quali la vaccinazione, non solo è utile come mezzo di prevenzione collettiva ma è necessaria ai fini di una protezione individuale, in quanto, in caso di malattie, potrebbero più facilmente andare incontro a complicanze".