Sportilia conto alla rovescia | tanti big sul palco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Si accendono lunedì 8 luglio alle 21 le luci sulla 26ª edizione del Premio nazionale‘sport e non solo’ di Santa Sofia. Nell’area verde dello storico Parco della Resistenza (già Bosco Giorgi) con la conduzione dei giornalisti Marino Bartoletti e Monica Bertini saliranno sul, allestito dallo staff del Premio da sempre condotto da Franco Aleotti, campioni dello sport di ieri e di oggi come Lorenzo Simonelli, Stefano Mei, attuale presidente della Federazione Italiana di atletica leggera "per gli eccellenti traguardi raggiunti", agli storici calciatori di Milan e Inter, Roberto Donadoni ed Evaristo Beccalossi e al grande ciclista Gianni Bugno. Per il memorial Liverani, riservato agli arbitri di calcio, saranno premiati Fabio Maresca di Napoli, Gianluca Aureliano di Bologna, Matteo Marcenaro di Genova e Roland Andeng di Cuneo.