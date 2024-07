Spagna-Germania radiocronista Rai | Fermate Taylor | è una sciagura è scarsissimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) IlRai, Giuseppe Bisantis, impegnato insieme a Fulvio Collovati nel commento disu Rai Radio Uno, perde le staffe nei confronti dell’arbitrodopo il clamoroso rigore negato ai tedeschi e inveisce nei confronti del fischietto inglese in diretta: “La solita, è un arbitroche non sappiamo quali santi abbia in paradiso. Ho visto Roma-Siviglia, Francia-Olanda, è un mistero questo arbitro, ma come si spiega?, fate qualcosa, questo è veramente un arbitro. Non gli farei dirigere neanche le partitelle delle scuole elementari, un arbitro così scarso non l’ho mai visto. Questo rovina le partite. A parte Byron Moreno che non era nemmeno un arbitro, ricordo i Mondiali del 1962 con l’inglese Aston in Cile-Italia, hanno inventato il calcio ma devono lavorare sull’arbitraggio.