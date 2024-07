Se Cuba è sull’orlo del fallimento la Giamaica viaggia verso un progresso che distrugge l’ambiente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Se nel cliché della geopolitica americanasiede “a sinistra” e la“a destra”, da quasi un decennio con al governo il conservatore Andrew Holness leader del Jamaica Labour Party, queste distinzioni oggi non esistono più: entrambi gli Stati hanno spalancato le porte ai vecchi e nuovi colonizzatori così come al privatismo selvaggio.del, con picchi di miseria sempre più alti, mentre lacorre senza freniun “” che in realtà stando. Liberismo e speculazione aIl 22 giugno all’Avana, il sistema fognario – privo di manutenzione da decenni – esplode sotto la pressione di piogge torrenziali che la coda dell’uragano Alberto si porta dietro dal Messico, provocando un’inondazione mostruosa al centro e in periferia.