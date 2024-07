Schumacher da non credere | tifosi a bocca aperta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 6 luglio 2024)da non, il campionissimo tedesco nel corso della sua carriera ha fatto vedere di tutto. Ricordate questo? Per molti è stato il più forte di tutti i tempi. Per quello che ha fatto vedere alla Ferrari sicuramente. Tant’è che idella Rossa ci pensano ancora a quello che è stato con Michael(Lapresse) – Ilveggente.itPurtroppo da quel terribile incidente sugli scii non è mai arrivata una notizia ufficiale sulle sue condizioni di salute, solamente indiscrezioni e niente più. E quasi mai veritiere. Un silenzio in alcuni casi assordante che iferraristi e non solo sperano possa essere distrutto da una notizia positiva. Una di quelle che cambiano il corso delle cose. In attesa, visto che ci siamo tutti in questa condizione, adesso vi facciamo vedere un video che un utente ha pubblicato su X che fa capire realmente quello che era in pista il tedesco.