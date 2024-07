San Lorenzo decine di cartelli in strada | Basta truffe e degrado siamo assediati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Firenze, 6 luglio 2024 - "Non cascate nel tranello: il giocatore delle 3 scatoline con i falsi giocatori intorno, suoi complici, sono truffatori!”,di(anche in inglese) con queste parole sono apparsi stanotte in Borgo San. E’ la denuncia forte e chiara degli abitanti per buttare fuori dallagli imbroglioni delle tre carte che, da oltre un anno, hanno eletto a luogo di “lavoro” proprio il centro di Firenze. "Via i truffatori da Borgo San". E' un altro dei volantini che chi vive nel quartiere ha affisso su bandoni e portoni di ingresso con un duplice obiettivo: mettere in guardia i turisti e far capire agli imbroglioni che la zona è socialmente presidiata. Iinvitano anche a "fare attenzione". Per combattere ile l'illegalità del centro storico è nata una nuova associazione di cittadini, il comitato Borgo San, la cui prima sfida è proprio quella di buttare fuori dalla via i giocatori delle tre carte.