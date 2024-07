Salis risponde a Meloni | Vergognoso è rispondere alle rivendicazioni sociali con lo stato di polizia – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Botta e risposta al vetriolo tra Ilariae la premier Giorgia: la neo europarlamentare in quota Sinistra Italiana ha infatti ribattutodure parole che la presidente del Consiglio le aveva rivolto qualche giorno fa a Dritto e Rovescio, su Rete 4. In quell’occasione, aveva dichiarato di considerare «che chi viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi stia lì a fare apologia della violazione delle leggi, che dei privilegiati occupino abusivamente delle case destinate alla povera gente, che in unodi diritto si faccia apologia dell’esproprio proletario, in una nazione nella quale la proprietà privata è sacra e inviolabile». «», però, a detta disarebbe il fatto «cheistanze esi risponda con la criminalizzazione e lodi