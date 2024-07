Quando gioca Sinner agli ottavi di Wimbledon 2024? Data orario e avversario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Jannikha raggiunto glidi finale di, superando in serie Yannick Hanfmann, Matteo Berrettini e Miomir Kecmanovic nei primi tre turni sull’erba di Londra. Il tennista italiano, numero uno al mondo, dovrà vedersela con Ben Shelton per un posto ai quarti di finale dei Championships; si tratta di unmancino, tatticamente indisciplinato e soprattutto tremendamente imprevedibile: il giovane statunitense è decisamente pericoloso se in una buona giornata. L’incontro conprotagonistadi finale si disputerà domenica 7 luglio, è il secondo match di giornata sul campo numero 1 a partire dalle ore 14,scenderà in campo Jasmine Paolini. Nessun pericolo di eventuali interruzioni del gioco per maltempo: la struttura, infatti, è dotata di tetto retraibile in caso di necessità.