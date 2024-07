Primi sondaggi politici dopo le elezioni europee | cos’è cambiato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024) A quasi un mese dalledell’8 e del 9 giugno 2024 e a un mese e mezzo dagli ultimi, sono tornare le rilevazioni sulle preferenze di voto degli italiani. Il panorama profilato dai statisti non ènel tempo, anche se si notano alcune tendenze che potrebbero crescere nelle prossime settimane e portare anche a importanti novità per le formazioni nostrane. La lunga pausa deiè stata resa necessaria dalla concomitanza tra le consultazionie quelle amministrative. Nei periodi a ridosso della chiamata alle urne non è possibile infatti procedere con l’esplorazione degli umori dei votanti. Chi vincerebbe oggi leVediamo cosa si è mosso rispetto alleper il rinnovo dell’Europarlamento con la Supermedia di YouTrend e Agi del 4 luglio, basata sui dati forniti da Demopolis (25 giugno), Euromedia (30 giugno), Ipsos (29 giugno), Swg (17 e 24 giugno), Tecné (22 e 29 giugno e Youtrend (1° luglio).