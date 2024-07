Presunte molestie a una bimba Il racconto della piccola Un’ora davanti al giudice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) di Laura Valdesi SIENA Una bambina. Occhi grandi e dolci. Entra in tribunale prima delle 9 insieme ai genitori. Uscendo circadopo dall’aula al terzo piano di palazzo di giustizia, dove solitamente si svolgono le audizioni protette per i casi del ’Codice rosso’ più delicati. Il pubblico ministero che chiude la porta alle sue spalle ovattando la vicenda, Serena Menicucci, fa infatti partetask forceprocura che si occupa dei reati che spaziano dallo stalking agli abusi sessuali, ai maltrattamenti. Un orario scelto probabilmente non a caso, perché il via vai in tribunale è minore. Tanto più il giorno dopo il Palio, anche se certo l’udienza era stata fissata come sempre per tempo. La bambina, ancora così, avrà al massimo 9-10 anni, deve essere tutelata.