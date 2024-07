Luca Pizzolitto alla libreria Civico 14

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Oggi pomeriggio, sabato 6 luglio,presenta il suo ultimo libro di poesie “Getsemani“ (Perquod editore)14 di via Maiorca a Marina. L’iniziativa rientra nella rassegna “Un (A)Mare di Versi - Dialoghi d’Autore“ promossa d. Dialoga con l’autore la curatrice della rassegna, Stefania Giammillaro., 44enne torinese, da vent’anni scrive poesia, ha pubblicato per Thauma, Ladolfi, Transeuropa, Campanotto e Perquod. Vincitore di numerosi premi di poesia, fra cui l’internaziomale “Città di Latina“ nel 2019, è un autore profondo intimo e legatosolitudine. Getsemani di, viene descritto da Giammillaro in questo modo: “Profila sin dall’inizio un “abbacinarsi”luce dalle cecità polverose auto provocate: si delinea un percorso che dal perdersi dentro una caverna, per una ragione non più nota, si giunge poi improvvisamente con l’esser colti da uno spiraglio, che già abbaglia perché non si era più abituati a “vedere”.