LIVE Musetti-Comesana Wimbledon 2024 in DIRETTA | torna la pioggia

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-BAUTISTA AGUT (2° MATCH DALLE 12.00 E NON PRIMA DELLE 13.00) 14:37 Campi rapidamente coperti. Non si riprenderà prima delle 15.00. 14:34 D’improvviso purtroppo laa scendere sui campi di. Tutti negli spogliatoi, ci sarà da attendere. 14:25 Primo parziale dominato da Krejcikova, impostasi per 6-0 in poco meno di 20 minuti. Dopo questo match femminile sarà la volta di. A tra poco! 14:02 Campi scoperti e primi incontri che stanno per iniziare. Sul Court 14 tra poco inizierà la sfida femminile Krejcikova-Bouzas Maneiro, al termine della quale toccherà al nostro Lorenzo. 13:06 Arriva una nuova comunicazione: sui campi scoperti non si giocherà prima delle 13.