LIVE Fognini-Bautista Agut 6-7 6-3 7-5 4-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | piove prosecuzione rimandata

12:35 Non si giocherà prima delle 13:30, notizia di pochi minuti fa. Slitta ancora la del match tra! 12:12 Ritardato l'inizio della. Non si giochera almeno prima delle 13:00! 20.35 Il match tra riprenderà domani sul Court 16 come secondo match a partire dalle ore 12.00 italiane dopo un incontro di doppio, ancora da definire, e ricomincerà comunque non prima delle 13.00 italiane. 19.50 La nostra si chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento a domani per il prosieguo della sfida di terzo turno tra Fabio e Roberto