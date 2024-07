Juve Bremer blindato Si presenta la Lehmann | Sono felicissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Torino, 6 luglio 2024 – Gleisonresterà alla. Non destano preoccupazioni le dichiarazioni del giocatore dal ritiro brasiliano della Copa America ‘del futuro si occupano i miei rapnti,concentrato sul Brasile’.non intendeva aprirsi al mercato e il suo futuro è ancora bianconero, soprattutto con Thiago Motta che lo ha issato a perno della difesa. Non riuscirà l’accoppiata con Riccardo Calafiori, diretto in Premier League per circa 50 milioni, ma il brasiliano non ha intenzione di mettere in discussione la permanenza. Su di lui simossi club inglesi, ovviamente il difensore ne è onorato, ma lalo hae non sarà lui a finanziare il mercato in entrata. Non c’è una valutazione perche è considerato incedibile da Giuntoli e Motta.