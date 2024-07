Israele bombarda un’altra scuola a Gaza | uccise 16 persone In gran parte sono donne e bambini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Mentre si intravede uno spiraglio per l’avvio di una nuova fase di dialogo che porti a una rapida tregua tra Hamas, Hezbollah e, nella Striscia dicontinua a scorrere il sangue. Con il totale delle vittime che ha ormai superato le 38mila, secondo le fonti locali, nella giornata di sabato un raid di Tel Aviv ha di nuovo colpito unadelle Nazioni Unite, uccidendo. La notizia è stata diffusa dall’agenzia locale Wafa che parla di 16, “in“, in unmento “su unache ospitava sfollati a Nuseirat, nel centro della Striscia”, nel qualestate ferite anche 50. Fonti locali hanno riferito all’agenzia che “è statata laAl-Jaouni“. Nessuna notizia, invece, dall’esercito israeliano che non ha fornito la sua versione dei fatti.