F1 GP Gran Bretagna Alonso | Domani l’obiettivo è portare entrambe le macchine a punti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Fernandoha concluso le qualifiche delPremio diin decima posizione, dopo che il traffico e un errore gli hanno impedito di migliorarsi durante l’ultimo giro. Lo spagnolo, contrariato, si è aperto in radio con il proprio team: “Non posso crederci ragazzi, non ci credo davvero”. Ai microfoni del paddock commenta: “Ho iniziato il giro non in maniera ottimale, infatti sono partito in prima all’uscita dall’ultima curva, poi quando sono arrivato in curva 3 ero già mezzo secondo più lento del giro precedente, quindi abbiamo abortito perché non c’era possibilità di in recupero. E’ un peccato, eravamo terzi in Q2, penso che in Q3 saremmo saliti ottavi, ma anche un sesto, un settimo posto erano possibili, visto che Hunkenberg è lì, sesto“.