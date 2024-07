Ex coniugi morti con l’auto nel Po I video e l’ipotesi del femminicidio Lei sul sedile inerme prima del volo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Un’auto vola nel Po, nel cuore della notte. Un uomo e una donna muoiono. Una tragedia, un incidente. O forse no. Nei filmati di una telecamera a circuito chiuso di un circolo nautico, si vede la donna che sembra già esanimeche la vettura piombi in acqua. È accaduto a Casalmaggiore (Cremona) ma le vittime, Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, 53 e 51 anni, abitavano a Santarcangelo (Rimini) insieme ai due figli minorenni. Stefano e Lorena erano originari del Casalasco, nella bassa cremonese, ma dal 2018 si erano trasferiti in Romagna. Lui faceva l’operatore socio sanitario a Rimini, mentre lei era addetta alle pulizie di case e condomini. Secondo alcune testimonianze, non formavano più una coppia da mesi. Tuttavia erano rimasti in buoni rapporti e continuavano a trascorrere del tempo insieme.