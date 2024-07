Dengue avanti con la disinfestazione | Evitare il diffondersi della malattia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) A Fontana di Rubiera sono continuate le operazioni didopo la scoperta di due casi di febbre virale. Lanon si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. "Non ho notizie di altri casi – assicura Emanuele Cavallaro, sindaco rubierese –. Abbiamo proseguito con lasul suolo pubblico per eliminare le zanzare tigre che potrebbero essere state in contatto con le due persone coinvolte: l’obiettivo è diil. L’Ausl sta monitorando la situazione. È sempre raccomandato l’utilizzo di repellenti contro le punture soprattutto all’aperto e in alcuni orarigiornata". Le attività di, oltre a un’ampia area di Fontana, sono state compiute in un’azienda di Casalgrande.