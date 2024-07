Dalla Bergamo-Treviglio al nuovo ponte sull’Adda | di cosa si è parlato agli Stati Generali delle Infrastrutture

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 luglio 2024). Gestione dei caselli autostradali, nuovi collegamenti tra capoluoghi di provincia, ampliamentolinee ferroviarie: sono solo alcunemanovre annunciate nella mattinata di venerdì 5 luglio, durante la quale si è svolto il primo convegno deglidella Provincia di. All’interno dell’evento, organizzato da Regione Lombardia e tenutosi nella suggestiva cornice del Monastero di Astino, si è tenuto un confronto in relazione allo sviluppo dei progetti attuati o in corso d’esecuzione all’interno del territorio bergamasco, con una proiezione verso il futuro di mobilità e trasporti. “Lo sviluppo – annuncia il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – passa verso un progredire dell’infrastrutturazione del territorio e questo bisogna farlo sia per zone centrali che periferiche.