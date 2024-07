Comune e Smea 90mila euro per chiudere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Novantamilaperdefinitivamente i rapporti tra ildi Macerata (nella foto) e lasrl. Dopo quasi dieci anni dallo scioglimento e dalla messa in liquidazione della società che si occupava dello smaltimento dei rifiuti, è stato formalizzato un accordo transattivo attraverso cui ilsi impegna a pagare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, idi credito vantati dalla società per alcune prestazioni fornite negli anni ma non saldate. La storia affonda le radici nel 2015 quando sono state avviate le procedure di scioglimento e liquidazione della(Società maceratese per l’ecologia e l’ambiente), società a capitale misto pubblico-privato di cui ildi Macerata era socio al 51%. Durante la fase di definizione dei rapporti di debito-credito tra le due parti, era stato stabilito che ildovesse corrispondere alla società, a fronte di una somma originariamente reclamata dalla stessapari a 114.