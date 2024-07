Cecilia Rodriguez il messaggio nascosto nelle scarpe al matrimonio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 luglio 2024) Personaggi Tv. La scorsa domenica, 30 giugno 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati in una splendida location immersa nel verde in Toscana. Al matrimonio, non mancavano la madre Veronica Corazzi e il padre Gustavo, ma anche Belen e i figli Luna Marì e Santiago, tutti lì per celebrare. La sposa ha indossato tre abiti diversi per il suo grande giorno. A questi, ha abbinato tre diverse paia di scarpe. Elegantissima come sempre, Cecilia Rodriguez nel giorno del matrimonio ha sfoggiato i suoi outfit con estrema compostezza: forse non tutti hanno notato il dettaglio in un paio di scarpe. Cosa c'era scritto? Cecilia Rodriguez, gli abiti scelti per il matrimonio. Per il grande giorno, Cecilia Rodriguez ha indossato tre abiti di Atelier Emé.