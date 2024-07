Cantanti contro politici | chi scende in campo I primi nomi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Arriva all'Aquila l'atmosfera magica della Partita del Cuore, importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà: martedì 16 luglio alle 20.40 lo stadio Gran Sasso d'Italia vedràre inla Nazionalee la Nazionale della Politica per sostenere il reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila e dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma. Già annunciati igrandi: Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Il Volo, Leo Gassmann, Moreno il Biondo, Petit, Bugo, Lda, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Bnkr44. Sarà presente anche l'attore di Mare Fuori Antonio Orefice. In panchina un tecnico d'eccezione, Al Bano. Tanti gli ospiti animeranno l'evento oltre aicheranno in. Presenterà l'evento Eleonora Daniele.