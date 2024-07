Cacciari demolisce la sinistra | Cantare Bella Ciao tutti insieme non basta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Si chiude la campagna elettorale in vista del secondo turno delle elezioni legislative in Francia, previsto per domenica, e cresce la preoccupazione per i disordini che i risultati del voto potrebbero creare. Il fronte popolare, che sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote all'avanzata di Marine Le Pen, intanto, non convince Massimo, che in un'intervista concessa al Fatto Quotidiano ha espresso con nettezza di parole il suo scetticismo. “Ma di cosa parliamo? È la milionesima volta che in Francia si mettonoassieme per fermare la Le Pen, ma Macron ha già dichiarato che non governerebbe mai con la, con cui non vuole avere nulla a che fare. Come si può pensare di fare una cosa del genere in Italia? Così il centrosarebbe destinato al nulla”, ha dichiarato il filosofo spostando il focus sull'Italia.