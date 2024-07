Buongiorno al Napoli con la clausola | valore altissimo c’entra Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilè sempre più vicino all’acquisto di Alessandrodal Torino: accordi quasi chiusi, ci sarà anche larescissoria. Il difensore granata è stato la prima scelta di Antoniosin dal suo primo giorno al. Anche per Giovanni Manna è sempre stato un pallino e i contatti con i granata e con l’agente Riso sono andati avanti per diversi giorni prima di arrivare alla fumata bianca definitiva. In questa settimana si sono intensificati i colloqui e gli incontri faccia a faccia tra le parti per arrivare alla stretta di mano definitiva che è prevista entro il weekend.sarà presto un nuovo difensore delma la trattativa ha subìto anche qualche frenata e qualche incertezza a causa delle richieste dell’entourage di inserire unarescissoria.