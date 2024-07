Bozzoli ancora in fuga la moglie rientrata in Italia | ho perso la memoria

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 luglio 2024)in, laincon il figlio. Agli inquirenti: “Dopo la sentenza hola” Giacomoindopo la sentenza che lo ha condannato alla pena dell’ergastolo che lo vede colpevole per l’omicidio dello zio Mario. Nellaha coinvolto anche lae il figlio. Questi ultimi, nella giornata di ieri sono rientrati in. Antonella Colossi, compagna di, ha riferito: “Dopo la sentenza di condanna ho avuto uno shock e hola”. “Fino alla sera della sentenza io, Giacomo e nostro figlio siamo stati insieme. Non so che fine abbia fatto Giacomo mentre io e mio figlio siamo tornati in Francia con un passaggio in auto e poi mi sono ritrovata su un treno per Milano“, ha detto agli inquirenti la donna.