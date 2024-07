BIOSTAR presenta la scheda madre industriale BIAST-PAT

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 6 luglio 2024)la-PAT, laSI senza rivali per AIOT, automazione, edge computing e altro ancora, produttore leader di schede madri, schede grafiche, dispositivi di archiviazione e prodotti IPC, è entusiasta dire la nuovissima soluzione di-PAT. La-PAT è stata progettata per soddisfare le diverse esigenze delle aziende di System Integration (SI). Ma è indicata anche per i professionisti del settore che desiderano realizzare sistemi robusti, efficienti e a prova di futuro per applicazioni aziendali e industriali. Si tratta di una piattaforma altamente versatile, perfettamente adatta ad applicazioni in macchine AIOT, sistemi di automazione, dispositivi di edge computing, macchine HMI e segnaletica digitale.