Bettalico Coccolo i muscoli delle stelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Un pezzo di Olimpiade passerà anche da lui, dalle mani e dalle cure di Francesco, fisioterapista della Nazionale azzurra femminile che a Parigi avrà in affidamento ie le articolazioni di Egonu, Danesi e compagne. Modenese classe 1990ha avuto una carriera fulminante: "Sono sempre stato appassionato di sport fin da bambino - racconta - e proprio questo mi ha portato a scegliere prima Scienze Motorie e poi Fisioterapia a Parma nel mio percorso di studi. Nel 2016 poi ho avuto la possibilità di entrare come stagista nello staff di Modena Volley. Ho lavorato lì per quattro anni, fino al 2020, ed è lì che ho conosciuto Julio Velasco, nella stagione 2018/2019. Mi ha voluto con lui nella sua esperienza di direttore tecnicoNazionali giovanili e ho curato il ciclo di Boninfante e Bovolenta junior".