Basket Preolimpico Valencia 2024 | si salva la Spagna contro la Finlandia Domani sfida alle Bahamas

(Di sabato 6 luglio 2024) Sarannoa contendersi il postoOlimpiadi di Parigi messo in palio aldi. Nel pomeriggio vittoria netta da parte delleper 89-72 sul Libano in un match ben gestito sin dprime fasi di partita. 24 punti per Deandre Ayton con 11/15 al tiro, poi 19 per Buddy Hield e 13 per Eric Gordon: il trio NBA fa il suo compito e porta la Nazionale a una sola partita dai Giochi. E sarà interessante il duello in area tra Ayton e Willy Hernangomez, autentico mattatore del match vinto 78-72 dai padroni di casa sulla. 26 per il centro ex New Orleans Pelicans, mentre 15 sono i punti messi a referto da Lorenzo Brown e Santi Aldama.: silala