Auto off limits davanti alle scuole Saranno istituite sei aree pedonali all’ingresso e all’uscita dei bimbi

(Di sabato 6 luglio 2024) Nientedegli alunni. Lo prevede il primo provvedimento della Giunta di Michele Lissia che entrerà in vigore a settembre, al ritorno sui banchi. È stato il vicesindaco e assessore alla Mobilità Alice Moggi a volere la delibera perché "la sicurezza e la salute dei bambini sono una priorità di questa Amministrazione, che ha il dovere di mettere in campo ogni possibilità di tutelarla. L’accesso dellein prossimità delleè un pericolo per la sicurezza dei bambini e l’inquinamento prodotto dferme in prossimità delleviene respirato ancora di più ad altezza bambino". Sei lechein prossimità di altrettante: De Amicis, Canna, Maestri, Gabelli, Mirabello e Manara, dove la chiusura al traffico sarà limitata all’ora di ingresso e di uscita dei bambini, istituendo percorsi alternativi.